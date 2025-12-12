Talisca: Topu ikinci kez eve götürüyorum

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 3 gol atarak hat-trick yapan Anderson Talisca, "maç topunu" aldı.

Talisca, maçın ardından şunları söyledi:

"Takımımızın şansını çok yüksek görüyorum. İyi yoldayız. Bu turnuvada iyi maçlar çıkardık. Bir sonraki maçımızı evimizde oynayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz ve bu turu mümkün olduğu kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Hedefimiz ilk 8.

Fenerbahçe Norveç'i nasıl alev alev yaktı: Karlar ülkesinde kor ateş oldular

İçinde yer aldığımız tüm turnuvaları kazanmak istiyoruz ve bu hedeflerimize ulaşmak için de yolumuza devam ediyoruz.

"BİRLİK OLMUŞ DURUMDAYIZ"

Her şeyden önce çok güçlü takımımız var ve birlik olmuş durumdayız. Sahadaki farkı da bunun oluşturduğunu düşünüyorum. Geldiği günden bu yana hocamızı her geçen gün daha iyi tanıdık, daha iyi anladık. Aramızda da çok iyi bir bağ var. Bunun da sahaya yansıdığını ve takıma yardım ettiğini düşünüyorum.

Evde çok fazla topum var. Fenerbahçe'deyken ikinci kez topu eve götürüyorum. Daha önce oynadığım kulüplerde de topu eve götürdüğüm olmuştu."