Mustafa Çulcu: Kolu açık net penaltıyı veremedi

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 4-0 kazandığı Brann maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Fotomaç'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe için olması gereken bir galibiyet. Kazasız geçilmesi harika. Şimdi hedef Aston Villa maçı. Tebrikler ve başarılar Fenerbahçe...

Fenerbahçe Avrupa'da fırtına gibi esti: Talisca şov yaptı

- Fransız hakem Willy Delajod 33 yaşında ve UEFA 1. Kategori hakemi. Maçı tam saatinde başlattı. Maçın hemen başında Mert ile Castro'yu sözlü ikazı ve 14'te Brown'a gösterdiği sarı kart ile otoritesini ortaya koydu.

"FRANSIZ HAKEMLER FRANSIZ KALDILAR"

- 19'da Helland'a bariz gol şansı olan En-Nesyri'yi düşürünce doğru kararla kırmızı kartını çıkardı. Pozisyona kulübeden sözlü itiraz, teknik direktör Frey Alexandersson'a da sarı kartını gösterdi.

- Hakemin önünde olmasına rağmen 55'te elini-kolunu İsmail'in yüzüne illegal kullanan Holm'e sadece faul verip sarı göstermemesi kabul edilemez!

- 80'de Oğuz'un şutunda Pallesen'in sağ kolu açık, topun önüne bariyer oluyor. Net penaltı ama veremedi. Pozisyon hakemin tarif ettiği gibi değil. VAR hakemi Eric Wattellier ve hakem Willy Delajod büyük hata yaptı. Fransız hakemler net penaltıya Fransız kaldılar...