Tek şut bile çekilmeyen şaibeli maç TRT'de yayınlanmış: 54 kişi disipline sevk edildi!

2023-2024 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan ve büyük tartışmalara yol açan Ankaraspor–Nazillispor karşılaşması, 16 ay sonra disipline taşındı.

Söz konusu maçta iki takım da 90 dakika boyunca rakip kaleye tek bir şut bile çekmemiş, karşılaşma 0-0 sonuçlanmıştı.

Profesyonel bir futbol müsabakasında şut bile çekilmemesi “futbolun doğasına aykırı” bulunmuş ve TRT’nin canlı yayın görüntüleriyle de bu durum tescillenmişti.

Bu şaibeli skorun mağduru ise Zonguldak Kömürspor olmuştu. Anlaşmalı şekilde 0-0 biten maçın ardından Nazillispor kümede kalırken, Ankaraspor playoff’a yükselmiş; Zonguldak Kömürspor ise küme düşmüştü.

54 KİŞİ VE 2 KULÜP DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, “müsabakanın sonucuna etki etmek ve bahis oynamak” gerekçesiyle Ankaraspor ve Nazillispor kulüplerini; kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler, futbolcular ve hatta masör dahil toplam 54 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. PFDK’nın bir hafta içinde kararını açıklaması bekleniyor.

CHP Zonguldak Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

Şaibeli maçın disipline sevk edildiğini duyuran Yavuzyılmaz, "İnanılmaz istatistikli futbol maçı. Suç üstü yaptığımız şaibeli maç disipline taşındı! Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2.Lig’de temiz eller operasyonu yapması için tarihi fırsat! 2023-2024 sezonunda 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçında; İki takım maç boyunca birbirinin kalesine tek bir şut bile çekmemiş ve 90 dakikanın ardından maç şaibeli şekilde 0-0 bitmişti. Bu maç TRT’den de canlı yayınlanmıştı. Profesyonel bir futbol maçında 90 dakika boyunca iki takımın da hiç şut çekmeden maçı tamamlaması, futbolun doğasına ve hayatın olağan akışına aykırıydı. Bu durum TRT’nin canlı yayın görüntüleriyle de kanıtlanmıştı. Ayrıca tüm bu olan bitenin mağdur ettiği bir takım vardı: Zonguldak Kömürspor! Zira bu maçın anlaşmalı olarak berabere bitirilmesiyle, o sezon Nazillispor kümede kalmış, Ankaraspor playoff’a yükselmiş, ancak Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü. Ligde yaşanan bu şaibeli maçla ilgili ulusalda ve yerelde sesimizi yükseltip, Zonguldak Kömürspor’la birlikte mücadelemizi başlattık. Yaklaşık 16 ay sonra, dün itibariyle TFF Hukuk Müşavirliği; Ankaraspor ve Nazillispor kulüplerini ve 54 kişiyi ‘müsabakanın sonucuna etki etmek ve bahis oynamak’ nedeniyle disipline sevk etti" dedi.

"ZONGULDAK KÖMÜRSPOR’UN ÜST LİGE ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Disipline sevk edilen isimleri de açıklayan Yavuzyılmaz, "İki kulüp, kulüp başkanları, idareciler, antrenörler, futbolcular, hatta masör! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) kararını bir hafta içinde açıklaması bekleniyor. PFDK, Futbol Disiplin Talimatına göre (sevk gerekçesi madde 56-57) alacağı kararla, futbol tarihimize geçen bu kara lekeden Türkiye’yi kurtarabilir. İki kulüp için vereceği kararın ardından, Zonguldak Kömürspor’un anasının ak sütü gibi helal olan üst lige çıkarılması gerekiyor. Zonguldak şehri hakkını alana kadar bu konunun peşini bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.