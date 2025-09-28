Tedesco'dan sürpriz karar: Kadroya alınmadı
Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma öncesi hazırlıklarına son veren sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco’dan sürpriz bir karar geldi.
BARTUĞ ELMAZ KADROYA ALINMADI
TRT Spor’da yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Bartuğ Elmaz’ı kadroya almadı. Kararın teknik heyetin kararıyla alındığı vurgulandı.
BU SEZON 3 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta forma giyen Bertuğ Elmaz, sadece 91 dakika sahada kaldı.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can, En-Nesyri
Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Hasan, Safuri, Abdulkadir, Storm, Streek
Kaynak:TRT Spor