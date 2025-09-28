Tedesco'dan sürpriz karar: Kadroya alınmadı

Tedesco'dan sürpriz karar: Kadroya alınmadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Bartuğ Elmaz'ı Antalyaspor maçı kadrosuna almadı.

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına son veren sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco’dan sürpriz bir karar geldi.

Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımına imzayı attıFenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımına imzayı attı

BARTUĞ ELMAZ KADROYA ALINMADI

TRT Spor’da yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Bartuğ Elmaz’ı kadroya almadı. Kararın teknik heyetin kararıyla alındığı vurgulandı.

bartug.webp
Bartuğ Elmaz kadroda yok

BU SEZON 3 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta forma giyen Bertuğ Elmaz, sadece 91 dakika sahada kaldı.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can, En-Nesyri

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Hasan, Safuri, Abdulkadir, Storm, Streek


Kaynak:TRT Spor

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Okan Buruk dayanamadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Okan Buruk dayanamadı
Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı
Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı