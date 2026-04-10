Tedesco'dan Galatasaray'la ilgili çok konuşulacak sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Samandıra Tesisleri'nde futbolcularıyla yaptığı toplantıda Galatasaray'la ilgili çok konuşulacak sözler söylediği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olmalarına rağmen şampiyon olabileceklerini ileri süren Tedesco, Fanatik'teki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'la aramızdaki fark 4 puan. İpler bizim elimizde değil. Ancak bu durum bizi etkilememeli. Altı final maçı kaldı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de zorlu sınavlar verecek. Galatasaray'ın puan kaybı yaşayacağına inanıyorum. Bizim yapmamız gereken belli: 6 karşılaşmadan 18 puan çıkarmak. Eğer bunu başarırsak, şampiyonluk ipini göğüsleriz. Sizden isteğim, rakiplerin ne yaptığına bakmadan, maç maç ilerleyip sezonu kayıpsız tamamlamamız."

"SAVAŞARAK KAZANACAĞIZ"

Tedesco şöyle devam etti:

"Bizim için artık kaybetmek yok. Kayserispor, yıllardır Süper Lig’de. Daha önce de ligde kalma savaşı verdiler ve başarılı oldular. Bize karşı büyük bir mücadele sergileyeceklerine şüphe yok. Daha önce alt sıralardaki rakiplerimizin bize çıkardığı sorunlar ortada. Konsantrasyonumuzu bir an olsun kaybetmeden, sahada birbirimiz için savaşarak kazanmak zorundayız."