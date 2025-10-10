Tedesco raporunu verdi: İlk yolcu belli oldu

Fenerbahçe'de görevine devam etmesi kararlaştırılan teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetim kuruluna ara transfer için raporunu verdiği belirtildi.

Tedesco'nun takımdaki eksiklikleri tek tek sıraladığı ve ocak ayında transfer yapılmasını istediği ileri sürüldü.

Buna göre Tedesco'nun öncelikle bir orta saha ile stoper istediği, kadronun da daraltılmasını talep ettiği iddia edildi.

BECAO İLE YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe'de Tedesco'nun raporu doğrultusunda gönderilecek ilk futbolcu da belli oldu.

Fenerbahçe'de futbolcular Todesco için devrede: Saran'a ilettiler

Sabah'taki habere göre; yönetim bekleneni bir türlü veremeyen Brezilyalı futbolcu Radrigo Becao ile yolları ayıracak.

Listede başka futbolcular da bulunduğu, bunların da önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağı bildirildi.

Haberde ayrılmak isteyen futbolculara da kolaylık sağlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.