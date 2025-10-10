Fenerbahçe'de futbolcular Todesco için devrede: Saran'a ilettiler

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de başkanlığa Sadettin Saran'ın seçilmesiyle birlikte durumu tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Saran'ın seçilmesinin ardından Tedesco'nun gönderileceği, yerine de büyük bir olasılıkla Aykut Kocaman'ın getirileceği iddia ediliyordu.

Ancak yaşanan bir gelişme Saran'ın bu konuda beklemeyi kararlaştırmasına yol açtı. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre bunun nedeni de futbolcular. Sarı lacivertli futbolcuların başkan Sadettin Saran'a Tedesco'nun antrenman ve iletişim şeklinden memnun olduklarını bildirdikleri ileri sürüldü.

Saran'ın da bu gelişme üzerine Tedesco'ya şans vermeyi, onu göreve getiren Devin Özek'le de devam etmeyi kararlaştırdığı haberde yer aldı.

TEDESCO İNANIYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da Fenerbahçe'de kalmayı çok istediği ve başarılı olacağına inandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu düşündüğü belirtilen Tedesco'nun Samsunspor maçı sonrası açıklamalarıyla da takdir topladığı ifade edildi.

Kaynak:Milliyet

