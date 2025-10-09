Tedesco dayanamadı: Sonunda patladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, antrenmanda fırtına gibi esti.

Fenerbahçe'de oynanan futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştirilen teknik direktör Domenico Tedesco sonunda patladı.

Özellikle Samsunspor maçından sonra durumu tartışılan Tedesco, takımının bugünkü antrenmanında fırtına gibi esti.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

whatsapp-image-2025-10-09-at-15-47-45.jpeg

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

whatsapp-image-2025-10-09-at-15-48-10.jpeg

ANTRENMANI KESTİ UYARILARDA BULUNDU

Teknik direktör Domenico Tedesco, antrenmanı sık sık kesti.

whatsapp-image-2025-10-09-at-15-45-24.jpeg

Tedesco istediği hareketleri yapamayan futbolcularına uyarılarda bulundu.

Sarı lacivertli takımın hocası futbolcularından özellikle daha çabuk olmalarını istedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

