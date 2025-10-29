Tedesco istedi Sadettin Saran kabul etti: Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı gelişmesi

Tedesco istedi Sadettin Saran kabul etti: Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı gelişmesi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Tedesco ve Sadettin Saran, Gaziantep FK maçı öncesi kadro dışı kalan futbolcular için bir toplantı yaptı.

Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’ye konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

KADRO DIŞI KARARLARI DEVAM ETTİ

Karşılaşma öncesi İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un affedeceği iddiaları dolaşırken her iki ismin de kadro dışı kararları devam etti.

1760761573204-ikili.jpg

“AFFEDİLMEMELERİNİ TEDESCO İSTEDİ”

Futbol Arena Youtube kanalında bu duruma dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, kararın Tedesco’nun isteğiyle alındığını ifade etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

Sercan Hamzaoğlu açıklamasında "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı süresiyle ilgili 26 Ekim'e kadar bir karar alınmıştı. Sadettin Saran, Gaziantep yolculuğu öncesi Tedesco ile görüştü. Hoca, kadro dışı süresinin uzatılmasını ve affedilmemelerini talep etti" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

