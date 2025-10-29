Bahis skandalına karışan hakemlerin verdikleri kararlar ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

LİSTEDE 7 ÜST KLASMAN HAKEMİ DE VAR

Sevk edilen isimler arasında bu sezon Süper Lig ve 1. Lig’de pek çok önemli maçta görev yapmış 7 üst klasman hakemi de yer aldı.

BU SEZON 31 MAÇTA GÖREV YAPTILAR

Bu 7 isim toplamda 31 maçta görev yaparken 128 sarı kart, 2 kırmızı kart ve 10 kez penaltı verdiler.

Hakemlerin karnesi şu şekilde:

Zorbay Küçük: Bu sezon toplamda 9 maç yönetti. 40 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 3 kez de penaltı verdi.

Yunus Dursun: Bu sezon 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. 3 kez de beyaz noktayı gösterdi.

Seyfettin Alper Yılmaz: Bu sezon 4 maça çıkıp 17 sarı kart kararı verdi.

Melih Kurt: 5 karşılaşma yönetirken 22 sarı ve 2 penaltı kararı verdi.

Mehmet Ali Özer: Bu sezon 3 müsabakada 16 sarı kart ve 1 penaltı verdi.

Egemen Artun: 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi.

Muhammed Selim Özbek: 3 maç yönetti.