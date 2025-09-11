Fenerbahçe, Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda pas çalışmaları yapıldı.

Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Antrenmanda teknik direktör Domenico Tedesco fırtına gibi esti.

ANTRENMANI SIK SIK DURDURDU

Futbolcularıyla bire bir konuşmalar yapan Tedesco, taktik antrenmanı da sık sık durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.

Tedesco'nun özellikle ofsanif çalışmalar yaptırdığı görüldü.

Alman teknik adamın antrenmandan sonra da Trabzonspor'un bu sezon oynadığı maçları izlediği öğrenildi.

İMZA TÖRENİ SAAT 12.00'DE

Sarı lacivertli takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu arada Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleneceği açıklandı.

