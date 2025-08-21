TBF'de 3 yıllık imza atıldı

TBF'de 3 yıllık imza atıldı
Yayınlanma:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeme-içme sektörünün önde gelen markalarından Tavuk Dünyası ile olan sponsorluk anlaşmasını üç yıl daha uzattı.

2023 yılında başlayan bu iş birliği, milli takımların beslenme ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenmişti. Yeni anlaşmayla birlikte Tavuk Dünyası, 2028 yılına kadar Basketbol Milli Takımları’nın resmi beslenme sponsoru olmaya devam edecek.

TÜRKOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmanın uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tavuk Dünyası ile geçtiğimiz iki yılda güçlü bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu iş birliğinin devam edecek olması hepimiz için mutluluk kaynağı. Tavuk Dünyası'na bu anlamlı desteği için teşekkür ediyor, yeni dönemin Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

3 YIL DAHA DEVAM

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu ise spora verdikleri desteğin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, “Dengeli ve doyurucu tabaklarımızla sporla ilgilenen herkesin yanında olmayı bir görev kabul ediyoruz. ‘İyi takım, iyi yemek’ söylemimizle çıktığımız bu yolda, milli takımlarımıza üç yıl daha destek verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

