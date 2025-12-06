Tanju Çolak: Reis'in "Bir şey mi yiyordunuz?" isyanı boş değil

Eski milli futbolcu ve yorumcu Tanju Çolak, Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi. Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında, "Rams Park’ta skor 3–2 Galatasaray ama kağıttaki sonuçla sahadaki hikâye aynı değil. Bu maçı Okan’ın taktiği değil, Osimhen’in kalitesi kazandı. İkinci yarının efendisi ise tartışmasız Samsunspor’du" yorumunu yaptı.

Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ilk yarıda bildiğimiz oyunu oynadı. Kağıtta her şey Sarı-Kırmızı. Ama ikinci yarıya çıkan Samsunspor bambaşkaydı.

Ntcham–Eyüp hamlesiyle orta saha öne çıktı, pres yükseldi. Toplam şut 13–13, korner 3–1 Samsunspor, orta 4–15 Samsunspor…

Yani istatistikler diyor ki: “Maça ortak olan, hatta Galatasaray’ı zorlayan taraf ikinci yarıda Samsunspor’du.” Derken 90+3’te sahneye tekrar Osimhen çıktı. Röveşata… Dünya starı vuruşu… Skor 3–2. Evet, bu kaliteye saygı duyulur ama altını çizelim: Bu gece Galatasaray’ı kurtaran Okan’ın hamleleri değil, Osimhen’in ayaklarıydı."

GECENİN EN TARTIŞMALI ANI

Tanju Çolak, yazısının son bölümünde de tartışmalı pozisyona şöyle değildi:

"Gecenin en tartışmalı anı ise son pozisyon. Ceza sahasında top Kazımcan’ın eline çarpıyor, Samsunspor penaltı bekliyor, VAR’dan ses yok. Thomas Reis’in “O an bir şey mi yiyordunuz?” isyanı boş değil. Özetle: Skor Galatasaray’ın hanesine yazıldı, oyun ve karakter Samsunspor’un hanesine.

İlk yarı siyah oynadılar, ikinci yarı bembeyaz. Bu oyun, bu cesaret, ligde daha çok can yakar…"