Tanju Çolak Reis'i övdü! "Ey eyyamcılar" diye seslendi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Thomas Reis ile futbolcularını "Adeta resital yaptılar" diye överken, hakemleri eleştirdi.

Tanju Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Her iki takım da sahaya 4-1-4-1 taktik dizilişi ile çıktı. Kaleci Ederson maçtan önce sakatlandı, kaleyi Fenerbahçe'de Tarık Çetin korudu. Bizde ise Varşova maçından farklı olarak orta alanda Makoumbou'ya, ilerde ise Mouandilmadji'ye görev verdi Reis Hoca bu maçta! Reis Hoca topu Fenerbahçe'ye verdi! Takım halinde orta alana kadar çekilip, 2. bölgede geçişleri yaptıkları anda ikili-üçlü sıkıştırmalar ile geçişlere izin vermedik.

- 35. dakikada korner dönen topa dönüştü, Holse'nin vuruşu önce Asensio'ya çarparak en son Musaba'ya geldi, o da gol yaptı. VAR tavsiyesine gitti Halil Umut Meler ama dönüşte golü geçersiz kıldı! Hayırdır hoca, top rakipten geliyor, Fenerbahçe'ye olsa aynısını ofsayt verir miydin?

- Samsunsporumuz ilk yarıda 20. dakikadan sonra aldı sazı eline, Reis'in oyuncuları adeta resital yaptılar Fenerbahçe karşısında! Keşke kalede Ederson olsaydı! Bu Tarık neler kurtardı bugün kardeşim?

"YAZIKTIR GÜNAHTIR"

- Sağdan, soldan, merkezden her yerden denerken Skriniar'ın eline çarpan topa yine önce penaltı verdi, sonra VAR'a giderek iptal etti! Yazıktır, günahtır. Bu Fenerbahçe'nin kaleye gidecek ne oyun gücü ne de takati var! Bu gün sahada Samsunsporumuz ne yapılması gerekiyorsa onlardan çok daha iyisini yaptılar. Ne yapacağız yani, illa Galatasaray ile Fenerbahçe'nin puan farkı açılmasın diye ona göre mi düdük çalacaksınız ey eyyamcılar!

- Canı gönülden tebrik ediyorum Samsunsporumuzu. Topla oynama dışında bütün parametrelerde Fenerbahçe'den üstündü çocuklarımız. 3 puan kaybeden bizdik. Fenerbahçe aldığı bir puana sevinmeli. Samsunspor yükselmeye devam ederken Fenerbahçe mehter takımı gibi! İki ileri bir geri.