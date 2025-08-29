Tanju Çolak: Reis her şeyi yaptı ama!

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla kendi sahasında berabere kalınca elendi.

Eski gol kralı futbolcu Tanju Çolak, maçı Samsun Gazetesi'ne değerlendirdi.

Çolak'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Samsunsporumuzun 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasındaki tur mücadelesi için 12. adam (taraftar) desteğiyle sahaya çıktığı bu rövanşta, ilk maçtaki kadrodan Reis Hoca ilk 11’de Dimata'nın yerine Musaba’ya görev verdi.

Reis Hoca kadroda ancak sakat ya da cezalı oyuncu olursa oynama yapıyor! Bu durum çok değerli, hep söylüyorum, Reis Hoca kadro istikrarını Samsunspor’da çok iyi sağladı.

Çocuklar o kadar istekli ve coşkuluydular ki, sağdan Zeki, soldan Tomasson orta yağmuruna tuttu rakip kaleyi! Merkezden Madji ile vuruşlarımızı bir türlü kaleyi tutmadı.

İlk yarıda bütün parametrelerde üstün olan taraf bizdik. Ancak meşin yuvarlağı ağlarla bir türlü buluşturamadık.

O kadar yüksek tempo ve heyecan vardı ki maçta, bir onlar bir biz pozisyona giriyorduk. Zeki’nin kullandığı duran topa Dimata ön direkte dokundu, top az farkla yine ağlarla buluşmadı.

Madji baş dönmesi sebebi ile oyundan alındı, yerine Polat girerken kaptan Zeki-Mendes değişiklikleri oyunu çevirmeye yetmedi.

Özellikle 12. adam, çocuklar ve T. Reis Hoca kazanmak adına bu gece her şeyi yaptılar! Ancak Panathinaikos gibi takımlar bir gollü avantajı çok iyi kullanıp çok iyi savunma yaparak turu geçebiliyorlar! Çok yazık oldu oynadığımız oyuna, girdiğimiz pozisyonlara! Hele de tribünleri full dolduran ve desteklerini bir dakika bile esirgemeyen büyük Samsunspor taraftarına. İki maçta da çok iyi işler yaptınız, bravo hepinize! İnanın bana, Yunanistan’da Panathinaikos taraftarı son ana kadar bu maçı korkarak izlediklerine adım gibi eminim!"