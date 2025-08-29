Tanju Çolak: Reis her şeyi yaptı ama!

Tanju Çolak: Reis her şeyi yaptı ama!
Yayınlanma:
Eski gol kralı futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Panathinaikos'la berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla kendi sahasında berabere kalınca elendi.

Eski gol kralı futbolcu Tanju Çolak, maçı Samsun Gazetesi'ne değerlendirdi.

Çolak'ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

"Samsunsporumuzun 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasındaki tur mücadelesi için 12. adam (taraftar) desteğiyle sahaya çıktığı bu rövanşta, ilk maçtaki kadrodan Reis Hoca ilk 11’de Dimata'nın yerine Musaba’ya görev verdi.

Reis Hoca kadroda ancak sakat ya da cezalı oyuncu olursa oynama yapıyor! Bu durum çok değerli, hep söylüyorum, Reis Hoca kadro istikrarını Samsunspor’da çok iyi sağladı.

Çocuklar o kadar istekli ve coşkuluydular ki, sağdan Zeki, soldan Tomasson orta yağmuruna tuttu rakip kaleyi! Merkezden Madji ile vuruşlarımızı bir türlü kaleyi tutmadı.

İlk yarıda bütün parametrelerde üstün olan taraf bizdik. Ancak meşin yuvarlağı ağlarla bir türlü buluşturamadık.

O kadar yüksek tempo ve heyecan vardı ki maçta, bir onlar bir biz pozisyona giriyorduk. Zeki’nin kullandığı duran topa Dimata ön direkte dokundu, top az farkla yine ağlarla buluşmadı.
Madji baş dönmesi sebebi ile oyundan alındı, yerine Polat girerken kaptan Zeki-Mendes değişiklikleri oyunu çevirmeye yetmedi.

Özellikle 12. adam, çocuklar ve T. Reis Hoca kazanmak adına bu gece her şeyi yaptılar! Ancak Panathinaikos gibi takımlar bir gollü avantajı çok iyi kullanıp çok iyi savunma yaparak turu geçebiliyorlar! Çok yazık oldu oynadığımız oyuna, girdiğimiz pozisyonlara! Hele de tribünleri full dolduran ve desteklerini bir dakika bile esirgemeyen büyük Samsunspor taraftarına. İki maçta da çok iyi işler yaptınız, bravo hepinize! İnanın bana, Yunanistan’da Panathinaikos taraftarı son ana kadar bu maçı korkarak izlediklerine adım gibi eminim!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Abdülkerim Durmaz Barış Alper Yılmaz'a kötü haberi verdi
Abdülkerim Durmaz Barış Alper Yılmaz'a kötü haberi verdi
Ümit Karan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının sonuçlarını açıkladı
Ümit Karan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının sonuçlarını açıkladı
Galatasaray'ın Çaykur Rize maçına getireceği yeni transferini açıkladı
Galatasaray'ın Çaykur Rize maçına getireceği yeni transferini açıkladı