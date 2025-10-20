Tanju Çolak: Hakem bozuntuları yediniz penaltımızı

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Kayserispor ile oynadığı maçı değerlendirirken, hakemlere de değindi.

Tanju Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- 12. dakikada penaltı pozisyonunda VAR tarafından çağrılan Ümit Öztürk penaltı değil dedi. İyi de, bu hakem bozuntuları bize gelince hemen penaltıyı tereddüt etmeden veriyorsunuz! Ayaktan ele diyorsunuz; ne güzel dünya, işine geldiği gibi yine! Yediniz penaltımızı, yazıklar olsun.

- İlk yarıda şutlarda, ortalarda ve kornerlerde önde olan taraf Kayserispor’du. Ancak bu istatistiklerin hiçbir önemi olmadığını bir kez daha anladık! Çünkü golü bulan taraf bizdik! 45. dakikada soldan Tomasson’un ortasına o kısa boyu ile aradan sıyrılıp gelen Holse kafayı çakarak topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

ALLAH'TAN HOLSEMİZ VAR

- Öyle güzel net pozisyonlar yakaladık ki, skoru iki haneli yapabilsek maçı çok daha önce koparacaktık. Özellikle Musaba, bir ayakla, bir de kafa ile bomboş pozisyonlarda zor olanı yaparak maçın yıldızı olabilecekken, maçı zora sokan oyuncu oldu. Oyunun genelinde çok iyi işler yapsa da, gol konusunu çözdüğünde yıldız olur bu kardeş! Bu Coulibaly de çok enteresan! Yine beni, bizi şaşırtmaya devam ediyor. Müthiş adam, eksiltiyor, harika çalımlar atıyor! Gelgelelim final paslarında ve gol vuruşlarında çaylak oyunculuğun ötesine bir türlü geçemiyor.

- Allah’tan Holsemiz var! 64. dakikada Musaba’nın şutu kaleci Bilal’den döndü. Eh be kardeşim, nereden bittin! Kaleci Bilal’in dibinde, aynı ilk goldeki gibi aradan sıyrılıp dönen topa golü yaptın ve bu maçın adamı oldun! Ben bugün Makoumbou’yu da beğendim. Rakip takımda bizim eski oyuncumuz Bennaser vardı ama bizdeki Makoumbou daha iyi gözüktü. Üstüne koyarsa uzun yıllar Samsunspor’umuza hizmet verir.

72. dakikada yine duran top ve V. Drongelen dönen topu tamamladı ve skoru 3-0 yaptı. Bu golden sonra moral ve motivasyonu tamamen düşen Kayserispor oyuncuları geride bol pozisyon verdiler. Oyunun son bölümünde 84. dakikada Burak’ın ortasına German Onugkha kafayı vurdu ve skoru 3-1 yapan golü attı. Maç öncesinde Tomas Hoca, “Fenerbahçe maçındaki coşku ve motivasyonu bekliyorum çocuklardan” dedi. Hocam, bu çocuklar full konsantrasyonla yola devam ediyorlar, maşallah.