Samsunspor Kayseri'de kazandı: Büyük tepki

Süper Lig'de Samsunspor, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yendi. Henüz galibiyet alamayan Kayserispor'da taraftarlar, takıma büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ve Samsunspor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. ve 64. dakikalarda Holse ile 72. dakikada van Drongelen attı.

Kayserispor'un tek golü ise 83. dakikada Onugkha'dan geldi.

KAYSERİSPOR HASRET KALDI

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Kayserispor ise 5 puanla 17. sırada kaldı.

HENÜZ GALİBİYET ALAMADI

Kayseri ekibi, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

9 maçta 5 beraberlik alan Kayserispor, 4 de yenilgi yaşadı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Kayserispor taraftarı, takımın kötü gidişatına büyük tepki gösterdi.

Özellikle takımın yediği üçüncü gol sonrası taraftarlar, kendi oyuncularına tepkide bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

