Samsunspor Kayseri'de kazandı: Büyük tepki

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ve Samsunspor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. ve 64. dakikalarda Holse ile 72. dakikada van Drongelen attı.

Kayserispor'un tek golü ise 83. dakikada Onugkha'dan geldi.

Fenerbahçe 3-0 galip geldi

KAYSERİSPOR HASRET KALDI

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Kayserispor ise 5 puanla 17. sırada kaldı.

HENÜZ GALİBİYET ALAMADI

Kayseri ekibi, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

9 maçta 5 beraberlik alan Kayserispor, 4 de yenilgi yaşadı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Kayserispor taraftarı, takımın kötü gidişatına büyük tepki gösterdi.

Özellikle takımın yediği üçüncü gol sonrası taraftarlar, kendi oyuncularına tepkide bulundu.