Fenerbahçe 3-0 galip geldi

Fenerbahçe 3-0 galip geldi
Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, rakibi Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi’nin ikinci hafta maçında misafir ettiği Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

Ev sahibi takım, Arina ve Vargas ile sayı ürettiği ilk seti 25-15 bitirerek 1-0 öne geçti.

Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı! 3. kez dünya şampiyonu olduToprak Razgatlıoğlu tarih yazdı! 3. kez dünya şampiyonu oldu

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk bölümlerinde ev sahibi ekip 12-9 üstünlüğünü sürdürdü.

Hande ve Aslı’dan da sayı katkısı alan sarı- lacivertliler seti 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.

İyi oyununu üçüncü sete de taşıyan Fenerbahçe Medicana, son seti de 25-12 maçı da 3-0 kazanarak ligde 2’de 2 yaptı.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Caner Çildir, Uğur Ateş

FENERBAHÇE MEDİCANA: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, (Gizem Örge)

TÜRK HAVA YOLLARI: Tugba Ivegin, Cagla Cicekoglu, Adelusi, Bergmann, Bahar Akbay, Ratzke, Karmen Aksoy, (Melis Yılmaz)

SETLER: 25-15, 25-16 ve 25-12

SÜRE: 1 saat 16 Dk

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı! 3. kez dünya şampiyonu oldu
Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı! 3. kez dünya şampiyonu oldu
Arda Turan liderliği kaybetmesine üzülmedi
Arda Turan liderliği kaybetmesine üzülmedi