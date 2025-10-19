Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı! 3. kez dünya şampiyonu oldu

Red Bull sporcusu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU!

2021 ve 2024’te dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya etabındaki son yarışını üçüncü sırada tamamlayarak art arda ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

YARIŞ DIŞI KALMIŞTI

Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla birinci sıradan başladığı 10 turluk Superpole yarışında, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçtikten sonra Bulega'nın çarpmasıyla kaza geçirdi.

Pist dışına çıkan Toprak'ın sağlık durumunda bir sıkıntı olmazken, Toprak bu yarıştan puan alamamıştı.

BULEGA'DAN RÖVANŞI ŞAMPİYONLUKLA ALDI

Superpole yarışından puansız ayrılan milli sporcu, WorldSBK İspanya’daki ikinci ana yarışta üçüncü sırayı alarak podyuma çıkmayı başardı.

Bu sonuçla rakibi Bulega’dan rövanşı şampiyonlukla alan Toprak, bir kez daha büyük bir başarıya imza attı.