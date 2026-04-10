Tanju Çolak çok sinirlendi: Ben sana net söyliyeyim

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Çaykur Rizespor'a 4-1 yenildiği maçla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

"Bak şimdi açık konuşayım. Futbolda yenilirsin eyvallah. Deplasmanda kaybedersin o da tamam. Ama bir takım, hele hedefi olan bir takım. 45. dakikada sahadan silinmez. Rize’de olan tam olarak bu" diyen Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"BU MAÇ BİR TOKAT"

"İlk 35 dakika dengede giden bir oyun var. Ama 39’da Loide Augusto vuruyor, perde açılıyor. Ve ne oluyorsa o andan sonra oluyor. 40. dakika kenarda Thorsten Fink kırmızı kart görüyor. İşte o an… Maç sadece skor olarak değil, zihinsel olarak da kopuyor! Bak bu çok önemli: Teknik direktör kendini kaybederse, takım da kendini kaybeder.

Artık bu futbol değil. Bu bir dağılma. Şimdi soruyorum: Orta saha nerede? Savunma nerede? İkili mücadele nerede? Yok! Çünkü rakip senden daha çok istedi! Çünkü rakip ne oynadığını biliyordu!

Çünkü bu maç… İlk yarının son 6 dakikasında bitmiştir! Ben sana net söyleyeyim: Bu mağlubiyet sıradan değil!

Bu mağlubiyet tehlikeli! Çünkü bu mağlubiyet takımın kırılma anlarında ne kadar kırılgan olduğunu gösterir!

Bu maçı unutmayacaksın! Çünkü bu maç puan kaybı değil! Bu maç bir tokat!"