Tanju Çolak çok sinirlendi: Ben sana net söyliyeyim

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Çaykur Rizespor'a 4-1 yenildiği maçı değerlendirirken, "Bu maçı unutmayacaksın. Çünkü bu maç puan kaybı değil. Bu maç bir tokat" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un Çaykur Rizespor'a 4-1 yenildiği maçla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

"Bak şimdi açık konuşayım. Futbolda yenilirsin eyvallah. Deplasmanda kaybedersin o da tamam. Ama bir takım, hele hedefi olan bir takım. 45. dakikada sahadan silinmez. Rize’de olan tam olarak bu" diyen Çolak, Samsun Gazetesi'ndeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"BU MAÇ BİR TOKAT"

"İlk 35 dakika dengede giden bir oyun var. Ama 39’da Loide Augusto vuruyor, perde açılıyor. Ve ne oluyorsa o andan sonra oluyor. 40. dakika kenarda Thorsten Fink kırmızı kart görüyor. İşte o an… Maç sadece skor olarak değil, zihinsel olarak da kopuyor! Bak bu çok önemli: Teknik direktör kendini kaybederse, takım da kendini kaybeder.
Artık bu futbol değil. Bu bir dağılma. Şimdi soruyorum: Orta saha nerede? Savunma nerede? İkili mücadele nerede? Yok! Çünkü rakip senden daha çok istedi! Çünkü rakip ne oynadığını biliyordu!
Çünkü bu maç… İlk yarının son 6 dakikasında bitmiştir! Ben sana net söyleyeyim: Bu mağlubiyet sıradan değil!
Bu mağlubiyet tehlikeli! Çünkü bu mağlubiyet takımın kırılma anlarında ne kadar kırılgan olduğunu gösterir!
Bu maçı unutmayacaksın! Çünkü bu maç puan kaybı değil! Bu maç bir tokat!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

