Reis'ten sonra 2 yakası 1 araya gelmedi: Fink atıldı

Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde geçen sezon tarihi başarı elde etmiş, Avrupa kupalarına da kalmıştı.

Reis ağzındaki baklayı çıkardı: Beni cezbediyor

Bu sezon ise geçen sezonki başarısını gösteremedi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, yaşanılan anlaşmazlık sonrası teknik direktör Reis'i gönderdi.



Taraftarların uğurladığı Reis'in yerine yine Alman olan Thorsten Fink getirildi.

GELEN GİDENİ ARATTI

Ancak Samsunspor'un Reis'ten sonra 2 yakası 1 araya gelmedi.

Fink yönetimindeki Samsunspor, son dönemdeki en ağır yenilgisini Rize'de aldı ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Bu maçta hakeme itiraz eden Fink de kırmızı kart görerer saha dışında kaldı.

Samsunspor'un Fink yönetiminde aldığı sonuçlar da dikkat çekti.



Kırmızı beyazlı takım yeni hocasıyla 1 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 2 maçta da yenildi.

Samsunspor ligde 36 puanla 7. sırada bulunuyor.