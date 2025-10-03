Tam da Beşiktaş derbisi öncesi: Okan Buruk ve 4 futbolcuyla ilgili dikkat çeken iddia

Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk ve 4 futbolcusuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle Beşiktaş derbisi öncesi büyük moral kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve 4 futbolcusuyla ilgili transfer iddiasında bulunuldu.

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un İngiliz takımları karşısında aldığı sonuçlar hatırlatıldı.

Buruk'un daha önce Manchester United ve Tottenham'a karşı da galibiyetler aldığı, Liverpool maçındaki oyunun da dikkat çektiği belirtildi.

Galatasaray'ı 3 yıl üst üste şampiyon yapan Okan Buruk için bazı Premier Lig takımlarının harekete geçmeyi kararlaştırdığı ileri sürüldü.

4 FUTBOLCU DA LİSTEDE

Habere göre Liverpool maçındaki performansının dikkat çektiği, penaltıdan attığı golle de yıldızlaştığı belirtilen Osimhen'in yanı sıra sarı kırmızılı takımın Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo’nun da İngiliz kulüplerinin listesine girdiği iddia edildi. Senegalli futbolcu için Aston Villa ve Westham United'ın daha önce de girişimlerde bulunduğu hatırlatıldı.

Okan Buruk'u kara kara düşündüren tablo: Derbi öncesi Sergen Yalçın canını sıktıOkan Buruk'u kara kara düşündüren tablo: Derbi öncesi Sergen Yalçın canını sıktı

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün ise Premier Lig kulüplerinin takibinde olan diğer 2 futbolcu olduğu bildirildi.

İngiliz ekiplerinin temsilcilerine önümüzdeki dönemde Barış ve Yunus’u tekrar izlettirecekleri ifade edildi.

Kaynak:Milliyet

