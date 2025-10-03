Okan Buruk'u kara kara düşündüren tablo: Derbi öncesi Sergen Yalçın canını sıktı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren tablo: Derbi öncesi Sergen Yalçın canını sıktı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 587 gün sonra karşılaşacak. Taraflar arasında Sergen Yalçın'ın üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

587 GÜN SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 26 Şubat 2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından ilk kez kozlarını paylaşacak.

SERGEN YALÇIN’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Daha önce Beşiktaş, Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor takımlarıyla Okan Buruk karşısına çıkan Sergen Yalçın'ın söz konusu maçlarda yönettiği takımlar 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ile mağlubiyet yaşayarak 15 gol attı.

Galatasaray'ın yanı sıra Elazığspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar ise Yalçın'ın ekipleri karşısında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 9 kez fileleri havalandırdı.

PUAN DURUMU

Yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürüyor. Bir maçı eksik olan Beşiktaş ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

