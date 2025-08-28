Talisca: Aynı senaryo tekrarlandı

Mücadelede gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin odağına yerleşen Brezilyalı futbolcu Talisca, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

3 DAKİKADA 2 SARI KART GÖRDÜ

79 ve 82. dakikalarda üst üste gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kalan Talisca, takımını 10 kişi bırakarak Fenerbahçe’nin sahada eksik kalmasına neden oldu. Kritik dakikalarda yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hayaline veda etmesinde belirleyici rol oynadı.

TALISCA: AYNI SENARYO

Karşılaşma sonrası kırmızı kart pozisyonuyla ilgili soruları yanıtlayan Talisca, daha önce Rangers ile oynanan Avrupa Ligi maçını hatırlatarak hakem yönetimini eleştirdi:

Rangers ile oynadığımız Avrupa Ligi maçında hakem oyunumuzu zorlaştırmıştı ve aynı şeyi bir kez daha yaptı.

Barrenechea’ya bakmıyorum bile.

Faul olduğunu düşündü, ne yapabilirim ki?

Benfica’da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Talisca’ya, eski takımının stadyumu hakkında da sorular yöneltildi.

Estadio da Luz’a dönüşünü “Her zamanki gibi sakin bir atmosfer vardı” sözleriyle değerlendiren tecrübeli oyuncu, geçmişe dair duygusal bir yorumda bulunmadı.