Swiatek tur atladı: Zverev veda etti

Yayınlanma:
Sezonun son grand slam organizasyonu olan ABD Açık’ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek adını dördüncü tura yazdırdı. Erkekler kategorisinde ise 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev turnuvaya veda etti.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan 2022 şampiyonu Polonyalı Swiatek, 29 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Swiatek, dördüncü turda 13 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile eşleşti.

8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Rumen Jaqueline Cristian'ı 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle, 2018 ve 2020 şampiyonu Japon Naomi Osaka da 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 6-0, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Tek erkeklerde 2020 finalisti Alman Alexander Zverev, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ye 4-6, 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Alman Daniel Altmaier'i 3-1, 15 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de Hong Konglu Coleman Wong'u 3-2 yenerek son 16 raket arasına kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

