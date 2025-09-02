Süper Lig'in eski devi parayı son gün topladı

Süper Lig'in eski devi parayı son gün topladı
Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ve ülkemizi UEFA'da temsil eden Denizlispor sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig’den düşerek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) gerileyen Denizlispor, yeni sezona başlamadan önce büyük bir mali yükle karşı karşıya kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla BAL’a katılım ücreti 75 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarıldı. Bu yüzde 600’ü aşan artış, yeşil-siyahlı kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirdi.

PARA SON GÜN TOPLANDI

Denizlispor, lige katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalırken son gün yapılan ödeme sayesinde BAL’da mücadele etme hakkını korudu. Yeni sezonda kulüp, altyapıdan yetişen U19 ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezonki kadrosunun büyük kısmı başka takımlara transfer olurken, genç oyuncularla yeniden yapılanma süreci başlatıldı.

DENİZLİ TEMSİLCİLERİ:

Denizlispor’un yanı sıra Yeşil Çivril Belediyespor ve Akkonakspor da bu sezon BAL’da Denizli’yi temsil edecek. Öte yandan Bağbaşı Zeytinköyspor, yeni sezon öncesi ligden çekildiğini duyurdu. Bu gelişme, şehirde amatör futbolun geleceği açısından endişe yaratırken, Denizlispor’un yeniden profesyonel lige dönüş mücadelesi dikkatle izleniyor.

500 BİN LİRA

Yeni düzenlemeye göre BAL’a katılacak kulüplerin 100 bin TL’si nakit, 400 bin TL’si banka teminatı olmak üzere toplamda 500 bin TL yatırması gerekiyor. Teminat gösteremeyen kulüplerin tamamını nakit olarak ödemesi şart koşuluyor. Bu uygulama, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan kulüpler için ciddi bir engel oluşturuyor.

Kaynak:Gazete Şehir

