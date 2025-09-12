Süper Lig'i bırakıp Suudi Arabistan 2. Ligi'ne gitti

Süper Lig'i bırakıp Suudi Arabistan 2. Ligi'ne gitti
Gençlerbirliği'nde Adama Traore dönemi kısa sürdü.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Malili futbolcu Adama Traore ile kısa sürede yollarını ayırıyor.
Başkent temsilcisi, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Suudi Arabistan 2. Lig takımı Al-Ula’ya 1.5 milyon euro karşılığında kiraladı.

600 BİN EUROYA ALINDI

Traore, yaz transfer döneminde Macaristan’ın Ferençvaroş takımından 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

1.5 MİLYON EUROYA GİTTİ

Ancak kırmızı-siyahlı formayla beklentileri karşılayamayan deneyimli oyuncu, sadece 2 maçta toplam 158 dakika süre alabildi. Yıldız oyuncu 1.5 milyon euro karşılığı kiraya verildi.

TFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye ettiTFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye etti

İMZA SAĞLIK KONROLÜNDEN SONRA

Adama Traore, Al-Ula ile resmi sözleşme imzalamak üzere Suudi Arabistan’a gitti. Sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Bu hamle, Gençlerbirliği’nin ekonomik anlamda kazanç sağladığı ancak sportif açıdan kısa süren bir birlikteliği geride bıraktığını gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

