TFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye etti

Yayınlanma:
Afyonspor - Uşakspor maçı öncesi satışa sunulan 13 bin bileti satın alan bir iş adamı, taraftarlara ücretsiz dağıtacağını duyurdu.

TFF 3. Lig 4. Grup 2. hafta maçında Afyonspor sahasında Uşakspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

Derbi olarak görülen mücadele öncesi TFF ile temasa geçen Uşakspor, maçın tarihini 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’den 14 Eylül Pazar günü saat 19.00’a aldırdı.

Bu sezon ilk iç saha maçına çıkacak olan Afyonspor’da taraftarları sevindirecek bir haber daha geldi.

2023/02/25/tff-aa-1846110-2.jpg
Afyonspor - Uşakspor maçının tarihi değiştirildi

13 BİN BİLETİ SATIN ALIP HEDİYE ETTİ

Taraftarların çağrısına kayıtsız kalamayan Uşaklı bir iş adamı, maç için satışa sunulan 13 bin bileti satın alarak taraftarlara hediye etti.

Biletlerin taraftarlara nasıl dağıtılacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

PUAN DURUMU

Ligdeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Afyonspor, 11. sırada yer alıyor. Öte yandan maçını kazanan Uşakspor ise 4. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

