Süper Lig'e giden kulübün başkanı affını istedi

Süper Lig'e giden kulübün başkanı affını istedi
Yayınlanma:
Çorum FK'de sürpriz bir gelişme yaşandı ve başkan Oğuzhan Yalçın artık görevine devam edemeyeceğini açıkladı.

TFF 1. Lig’de liderliğini sürdüren Çorum Futbol Kulübü’nde sabah saatlerinde yaşanan gelişmeler, kulüp yönetiminde önemli bir değişimi beraberinde getirdi.

Adım adım Süper Lig'e giden ve sezona namağlup başlayan Çorum Futbol Kulübü’nde yaşanan bu gelişme büyük yankı uyandırdı.

corumfk.png
Çorum FK TFF 1. Lig'de lider durumda

Kulüpten yapılan ilk açıklamada, kulüp hisselerinin ana sponsorlardan iş insanı Savaş Balçık tarafından devralındığı duyuruldu.
Bu açıklamanın ardından gelen ikinci resmi bilgilendirmede ise yaklaşık 3 yıldır başkanlık görevini yürüten Oğuzhan Yalçın’ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

BAŞKANLIKTAN AFFINI İSTEDİ

Çorum FK’nin resmi açıklamasında Yalçın’a teşekkür edilirken, görev süresince kulübe kazandırdığı başarılar vurgulandı. Oğuzhan Yalçın'ın affını istediği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı :

Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevi süresince, Çorum FK’nin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağlamış, kulübümüz adına özveri ve büyük emekle çalışmıştır.
Görev dönemi, 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur.

Kulüp, Yalçın’a bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

YENİ DÖNEM

Savaş Balçık’ın hisseleri devralmasıyla birlikte Çorum FK’de yeni bir yönetim süreci başladı. Kulübün sportif başarısını sürdürebilmesi adına alınacak kararlar ve olası yeni yapılanmalar, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi