Süper Lig'e giden kulübün başkanı affını istedi

TFF 1. Lig’de liderliğini sürdüren Çorum Futbol Kulübü’nde sabah saatlerinde yaşanan gelişmeler, kulüp yönetiminde önemli bir değişimi beraberinde getirdi.

Adım adım Süper Lig'e giden ve sezona namağlup başlayan Çorum Futbol Kulübü’nde yaşanan bu gelişme büyük yankı uyandırdı.

Çorum FK TFF 1. Lig'de lider durumda

Kulüpten yapılan ilk açıklamada, kulüp hisselerinin ana sponsorlardan iş insanı Savaş Balçık tarafından devralındığı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından gelen ikinci resmi bilgilendirmede ise yaklaşık 3 yıldır başkanlık görevini yürüten Oğuzhan Yalçın’ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

BAŞKANLIKTAN AFFINI İSTEDİ

Çorum FK’nin resmi açıklamasında Yalçın’a teşekkür edilirken, görev süresince kulübe kazandırdığı başarılar vurgulandı. Oğuzhan Yalçın'ın affını istediği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı :

Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevi süresince, Çorum FK’nin bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağlamış, kulübümüz adına özveri ve büyük emekle çalışmıştır.

Görev dönemi, 2. Lig şampiyonluğu başta olmak üzere unutulmayacak başarılara sahne olmuş, kulübümüz için önemli bir kilometre taşı oluşturmuştur.

Kulüp, Yalçın’a bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

YENİ DÖNEM

Savaş Balçık’ın hisseleri devralmasıyla birlikte Çorum FK’de yeni bir yönetim süreci başladı. Kulübün sportif başarısını sürdürebilmesi adına alınacak kararlar ve olası yeni yapılanmalar, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.