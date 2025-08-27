Süper Lig'den düşen Deniz Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'den düşen Deniz Süper Lig'e dönüyor
Yayınlanma:
Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'da genç kaleci Deniz Dönmezer tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Trendyol Süper Lig’e etkileyici bir başlangıç yapan Göztepe, transferde rotasını genç yeteneklere çevirdi. İzmir temsilcisi, Adana Demirspor’un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer’i radarına aldı.

2008 doğumlu olan ve Adana Demirspor altyapısında yetişen Dönmezer, henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım kadrosuna dahil edilerek dikkatleri üzerine çekti.
1.90 cm boyundaki genç eldiven, Türkiye U17 Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Haziran 2026’ya kadar süren sözleşmesiyle Adana ekibine bağlı olan Dönmezer’in potansiyeli, Süper Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı1.

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Göztepe yönetimi, birinci kaleci Mateusz Lis’in arkasında gelişim gösterecek yerli bir alternatif arayışında. Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli statüsündeki Dönmezer, bu açıdan da cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, genç kaleciye profesyonel gelişim fırsatı sunarak hem kulübe hem de Türk futboluna katkı sağlamayı hedefliyor. Dönmezer ile anlaşan Göztepe'nin Adana Demirspor ile de anlaşması halinde genç kaleci Süper Lig'de forma giyecek.

LIS'TE SON KARAR

Öte yandan, Mateusz Lis’in performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Göztepe’nin bu boşluğu hem altyapıdan gelen Arda Özçimen hem de potansiyel transfer Deniz Dönmezer ile doldurmayı planladığı belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

