Süper Lig'de ortalığı karıştıran şampiyonluk iddiası

Süper Lig’de 3. hafta geride kalırken yapay zeka destekli Football Meets Data, sezon sonuna dair yaptığı şampiyonluk tahminini güncelledi.

GALATASARAY’A YÜZDE 69

Yapılan analiz sonucunda averaj farkıyla liderliğini sürdüren Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşma ihtimali yüzde 69 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE’YE YÜZDE 30

Şampiyonluğun bir diğer favorisi Fenerbahçe’nin ise mutlu sona ulaşma ihtimali yüzde 30 olarak aktarıldı.

YÜZDE 1 PAYLAŞTIRILDI

Geriye kalan yüzde 1 ise Trabzonspor, Beşiktaş ve diğer takımlar arasında paylaştırıldı. Trabzonspor’a yüzde 0.4, Beşiktaş’a 0,3, ve diğer takımlara da 0,3 oran verildi.

TRABZONSPOR’A VERİLEN ORAN DİKKAT ÇEKTİ

Halihazırda 3’te 3 yapan ve henüz kalesinde gol görmeyen Trabzonspor’a sadece yüzde 0,4 oran verilmesi dikkat çekti.