Süper Lig'de kadro dışı kaldı: Yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de kadro dışı kaldı: Yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Gençlerbirliği’nde kadro dışı bırakılan Fıratcan Üzüm, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile anlaşma aşamasına geldi.

Fıratcan Üzüm'ün yeni adresi belli oldu. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.
Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde Çorum FK’ye transfer olan Üzeyir Ergün’ün boşluğunu doldurmak için harekete geçti.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda Fıratcan Üzüm ile temasa geçen yeşil-beyazlılar, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

BODRUM ANLAŞMA SAĞLADI

Fıratcan Üzüm’ün yalnızca Bodrum FK değil, Trendyol 1. Lig’den birkaç kulüple daha görüşme halinde olduğu öğrenildi. Ancak Bodrum temsilcisi, transferi bitirmek için başarılı oyuncu ile resmen anlaştı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

KARARINI AÇIKLAYACAK

Gençlerbirliği’nde kadro dışı kalmasının ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Fıratcan Üzüm’ün, kariyerine Bodrum'da devam edeceği öğrenildi. Oyuncunun önümüzdeki günlerde nihai kararını vererek yeni takımına imza atması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Ali Koç'tan havalara uçuran Şampiyonlar Ligi kararı
Ali Koç'tan havalara uçuran Şampiyonlar Ligi kararı
Beşiktaş anlaşmaya vardı: KAP açıklaması geldi
Beşiktaş anlaşmaya vardı: KAP açıklaması geldi
Galatasaray transferde sona geldi: Oyuncuyla anlaşıldı
Galatasaray transferde sona geldi: Oyuncuyla anlaşıldı