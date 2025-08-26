Süper Lig'de kadro dışı kaldı: Yeni adresi belli oldu

Fıratcan Üzüm'ün yeni adresi belli oldu. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde Çorum FK’ye transfer olan Üzeyir Ergün’ün boşluğunu doldurmak için harekete geçti.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Fıratcan Üzüm ile temasa geçen yeşil-beyazlılar, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

BODRUM ANLAŞMA SAĞLADI

Fıratcan Üzüm’ün yalnızca Bodrum FK değil, Trendyol 1. Lig’den birkaç kulüple daha görüşme halinde olduğu öğrenildi. Ancak Bodrum temsilcisi, transferi bitirmek için başarılı oyuncu ile resmen anlaştı. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

KARARINI AÇIKLAYACAK

Gençlerbirliği’nde kadro dışı kalmasının ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Fıratcan Üzüm’ün, kariyerine Bodrum'da devam edeceği öğrenildi. Oyuncunun önümüzdeki günlerde nihai kararını vererek yeni takımına imza atması bekleniyor.