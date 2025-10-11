Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu: Amatörde ilk maçına çıkıyor

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren ve ülkemizi UEFA'da temsil eden Denizlispor tarihinde ilk kez amatör kümede maça çıkacak.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan Ege temsilcileri yarın ilk maçlarına çıkacak.
Tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, 7'nci Grup'taki ilk maçında saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda Çivril Belediyespor'la karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız Çivrilspor maçıyla mabedimize dönüş yapacağız. Biz futbolcular sahada kazanmak adına mücadele ederken, taraftarlarımızın da stadyum önüne gelerek bize destek olacaklarına inanıyoruz" denildi.

Denizlispor eski günlerini arıyor

BİR DÖNEMİN EFSANESİ

Denizlispor bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu. Özellikle 3 büyüklere karşı sergilediği performansla dikkat çeken Ege temsilcisi ülkemizi UEFA Kupası'nda da temsil etmişti. Denizlispor şimdi o parlak günlerini arıyor.

Grupta aynı saatte Milas FSK-1923 Afyonkarahisar, Akkonakspor-Yatağanspor maçları oynanacak.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

8'inci Grup'ta ise program şöyle:

Aydınspor-Kuşadasıspor
Ödemişspor-İzmirspor
7 Eylül Turgutlu 1984-Torbalıspor
1966 Edremitspor-Manisaspor
Kuşadası 1923-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
Eti Maden Etispor-Akhisar 45 FSK
Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü-Gaziemir Gençlik

Tüm müsabakalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

