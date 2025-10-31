Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Marcel Licka dönemi sona erdi.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı.

Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İŞTE KULÜBÜN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

10 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Sezon başında Fatih Karagümrük'ün başına geçen Marcel Licka, takımının başında çıktığı 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Fatih Karagümrük, 4 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

10 HAFTADA 9. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Marcel Licka'nın da Fatih Karagümrük ile yollarını ayırması sonrası 10 haftada 9. teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

