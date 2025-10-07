Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktörlük koltuğunda sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Akdeniz ekibinin teknik patronu Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.

Emre Belözoğlu istifasını Antalyaspor yönetimine sundu

İSTİFASINI VERDİ

14 Ocak 2025'te Antalyaspor’un başına geçen ve takımın oyun sistemine kendi dokunuşlarını katmaya çalışan Belözoğlu’nun ayrılığı, kulüp çevresinde şaşkınlıkla karşılandı.

Yağız Sabuncuoğlu ayrılığı açıkladı

Henüz resmi açıklama yapılmasa da, istifanın yönetim tarafından kabul edildiği öğrenildi.

Antalyaspor Emre Belözoğlu kararını verdi

Belözoğlu’nun istifasında takımın son haftalardaki performansı ve camia üzerindeki baskının etkili olduğu öğrenildi. Antalyaspor’un yeni teknik direktör arayışına kısa sürede başlaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON AYRILIP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu dönemi haziran ayında bir kez daha sona ermişti. Ocak 2025’te göreve başlayan Belözoğlu, 6 ay sonra yazılı bir açıklamayla görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Ünlü teknik adam, ayrılık kararını kulübün içinde bulunduğu mevcut koşulların görevini sürdürülemez hale getirmesi nedeniyle aldığını belirtmişti. Ancak Antalyaspor yönetimi Belözoğlu'nu ikna etmiş ve başarılı çalıştırıcı ile yola devam edilmişti.

BAŞKAN PERÇİN ARKASINDAYIZ DEMİŞTİ

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından Emre Belözoğlu'na sahip çıkmıştı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, protestonun ardından taraftara söz vermişti

Farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola kendileriyle devam edeceklerini açıklamıştı.

Perçin, Çaykur Rizespor karşısında gerçekten kötü oynadıklarını dile getirerek, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.