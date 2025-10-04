Antalyaspor Emre Belözoğlu kararını verdi

Yayınlanma:
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, 5-2'lik Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili kararını açıkladı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.

Perçin, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Mücadelenin başında bireysel hatalardan 2-0 yenik duruma düştüklerini belirten Perçin, şanssız bir maç geçirdiklerini ifade etti.

Hakem kararlarını da eleştiren Perçin, iki haftadır aleyhlerindeki kararlardan canlarının yandığını söyledi.

Farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola kendileriyle devam edeceklerini kaydetti.

Perçin, Çaykur Rizespor karşısında gerçekten kötü oynadıklarını dile getirerek, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, iç sahadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üzerine aldığını yineleyen Belözoğlu, "Böylesine bir mağlubiyetin oluşmasında, benim ve oyuncularımın performansı kadar bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de performansı net bir şekilde belli ediciydi. İlk dakikalardan itibaren bunu hissettirdi." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, Antalyasporlulardan özür dilediği açıklamasına şöyle devam etti:

"Camia olarak yaşadığımız hayal kırıklığından sonra değişimin daha doğru olacağı fikrimi başkanımız ve oyuncu kardeşlerimle paylaştım ancak başkanımız ve oyuncu kardeşlerimin yaklaşımı daha farklı oldu.

Bu yolda beraber yürüdüğümüz, bunu bir çıkışın başlangıcı olarak görmemiz gerektiği yönünde fikir birliğine vardık.

Bu süreçten çıkabilecek inanca sahip olduğumu paylaşıyor, Antalyaspor'a gönül verenlerden özür diliyorum.

Mağlubiyet de galibiyet de futbolun bir parçası ancak dün akşam oynadığımız oyunu, yaşadığımız hayal kırıklığını tekrarlamamak için var gücümüzün de üzerinde bir eforla devam edeceğiz.

Allah nasip ederse çok sevdiğim bu şehrin, çok sevdiğim camiasının yüzünü yeniden güldürmek inşallah nasip olacak."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

