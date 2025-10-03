5-2'lik yenilgi sonrası Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali

5-2'lik yenilgi sonrası Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali
Yayınlanma:
Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, 5-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldu.

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada hakeme isyan etti ve istifa sinyali verdi.

Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde:

''TÜRKİYE'NİN AÇIK ARA EN KÖTÜ HAKEMİ''

"Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Geçen sezon ligin en yumuşak takımlarından biriydik, bu sene de devam ediyor. Ancak bu mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularım kadar, bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de payı var. Ne kırmızı kartları gösterdi, daha 1. dakikadan itibaren bunu hissettirdi. Rizespor'u ayakta tuttu."

"Bizim tam 5 golde 4 tane bireysel hatamız var. Bunun altında sadece oyuncuların performansı yok, benim de çıkarmam gereken paylar var. O anlamda başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin."

''GEREĞİNİ YAPACAĞIM''

"Son 2 hafta hariç işler iyi gidiyordu. Ancak Antalya'da bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin, başkanla konuşup gereğini yapacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

