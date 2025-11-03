Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Recep Uçar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor'dan ayrılığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.