Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı

Samsunspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Konyaspor'da Recep Uçar'la yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-beyazlılar, teknik direktör Recep Uçar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor'dan ayrılığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

İÇ SAHADA SAMSUNSPOR'A MAĞLUP OLDULAR

Ligde son olarak Samsunspor'u konuk eden Konyaspor sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Taraftarlar, teknik direktör Recep Uçar'ı istifaya çağırmıştı.

8. SIRADA YER ALIYORLAR

Bu sezon Recep Uçar yönetiminde 11 maça çıkan Konyaspor topladığı 14 puanla 8. sırada yer alıyor.

