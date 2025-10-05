Süper Lig'de ayrılık: İstifa etti

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Selçuk ile yolların ayrıldığını duyurdu. Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

KOCAELİSPOR İLK KEZ KAZANDI

Son olarak Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olan Eyüpspor, Petkovic'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kocaelispor, bu galibiyette ligdeki ilk galibiyetini aldı.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Geride kalan 8 haftada 5 puan toplayan Eyüpspor, Kocaelispor mağlubiyetiyle 16. sıraya geriledi ve haftayı küme düşme hattında kapattı.