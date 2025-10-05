Derbi biter bitmez TFF'ye seslendi: Düdüğünü asın

Yayınlanma:
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası konuşan Ümit Karan, Yasin Kol'un düdüğünün asılması gerektiğini vurguladı.

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan, Galatasaray’ın Beşiktaş ile berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

“DÜDÜĞÜNÜ ASIN”

Yasin Kol’u eleştiren Ümit Karan, "Davinson Sanchez'e gösterilen kırmızı kart %100 doğru. Çünkü bariz gol şansını engellemek için Rafa Silva'yı indiriyor. Ama Yasin Kol ciddi bir sorundur. Sallai ile Galatasaray pozisyona giriyor ofsayt gerekçesiyle iptal ediyor. Arda Kardeşler'in yaptığını yapıyor. O zaman bu hakemin de düdüğünü asın" sözlerini sarf etti.

umit-karan-bu-cocuk-degerini-tam-gormemis-allah-olmasi-gereken-her-seyi-vermis-galatasaray-da-durduramazlar-h21817-ac942.jpg
Ümit Karan'dan Yasin Kol'a tepki

“ALTIN DEĞERİNDE 1 PUAN”

Değişikliklerin daha erken yapılması gerektiğini belirten Ümit Karan, "Galatasaray altın değerinde 1 puan kazandı ve rakibini yaklaştırmadı. Galatasaray takımı yorgundu. Okan Buruk biraz daha erken hamleler yapabilirdi. Beşiktaş'ın ne oynadığını anlamadım. 10 kişi kalmış, yorgun rakibi karşısında hiçbir şey elde edemediler. Derbinin adamı bence Lucas Torreira. O olmasa orta saha dağılırdı. Beşiktaş şampiyon olamaz ama yarışta kalırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

