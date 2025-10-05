Galatasaray'dan yayıncı kuruluşu şaşkına çeviren tepki: Röportaj sırasında bombayı patlattı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın yayıncı kuruluş beIN Sports’a tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

“BUNU DA RETWEET’LERSENİZ SEVİNİRİM”

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaşanan olayı hatırlatan Metehan Baltacı, "Hafta içi bütün dünyanın konuştuğu çok önemli bir zafer kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bugün yine taraftarlarımızla birlikte, bileğimizin hakkıyla hak ettiğimiz bir maç olacak. Kazandığımız tüm zaferleri sonuna kadar hak ettik. Son zamanlarda bazı şeyler Retweet'lendi. Bunu da Retweet'lerseniz sevinirim” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bir kullanıcının “Hakemler sağ olsun. GS stadında temiz bir maç hatırlamıyorum. Son senelerde" dediği paylaşım beIN Sports Türkiye’nin resmi hesabından yeniden paylaşılmıştı.