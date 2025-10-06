Süper Lig'de 5 teknik direktörün görevine son verildi

Süper Lig'de başarısız sonuçların faturası teknik adamlara kesiliyor.

Ligde bu sezon daha ilk 8 haftada 18 takımdan 5'i teknik direktörüyle yollarını ayırdı.

Teknik direktörünü ilk değiştirden kulüp Gaziantep FK oldu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ilk 2 haftada 2 maçını da 3-0 kaybedince İsmet Taşdemir'i yolladı, yerine Burak Yılmaz'ı iş başına getirdi.

SOLSKJAER VE MOURINHO PEŞ PEŞE GİTTİ

Beşiktaş, ligde ve Avrupa maçlarındaki sonuçların faturasını teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e kesti. Norveçli hocayı 28 Ağustos'ta gönderdi, yerine Sergen Yalçın'ı getirdi.

Beşiktaş'tan 1 gün sonra da Fenerbahçe, aynı gerekçelerle Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Yerine gelen isim Domenico Tedesco oldu.

BAŞAKŞEHİR VE EYÜP'TE DE AYNI SON

Selçuk Şahin'den istifa açıklaması

Başakşehir de teknik direktörünü değiştirenler kervanına katıldı. Avrupa'ya veda edip, Süper Lig'de 2 beraberlik aldıktan sonra Çağdaş Atan'ı gönderdi. Yerine Nuri Şahin'i getirdi.

Son olarak da Eyüpspor, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilginin ardından Nuri Şahin'le yollarını ayırdı.