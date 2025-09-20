Selçuk Şahin'den istifa açıklaması

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Buraya gelirken çok arada kaldım. Hakem hakkında konuşmayı çok seven bir teknik adam değilim. 5 haftadır ağzımdan hakemle alakalı hiçbir şey duymadınız. Hep oyunu konuşan, oyunla alakalı neleri doğru neleri yanlış yaptığımızı değerlendiren bir teknik adamım ama bugün artık çok zorlandığım bir ana geldik. Çünkü hakemin 50. dakikada rakip oyuncuyu atamaması, korkaklığı kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin, bu sezon ciddi hakem hataları olmasına rağmen bugüne kadar bu konuda ağzından tek kelime çıkmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçında 90. dakikada tüm kamuoyunun penaltı dediği pozisyon verilmedi. Alanyaspor maçında benim oyuncumdan gelen top, benim oyuncumun eline çarpıyor, penaltı veriyor. Geçen hafta Galatasaray'a gol atıyoruz, 8 saniyede karar veriliyor. Bu hafta 50. dakikada rakip oyuncuyu atamıyor. Kulüp ve teknik adam olarak hakemi konuşan bir yapıya sahip değiliz. Daha çok oyunu konuşalım ama müsaade etmiyorlar. 5 hafta dayanabildim. Maçın ilk yarısında hatalarımız oldukça fazlaydı. İkinci yarı maçı çevirebilmek için risk aldım, skoru alabilecek pozisyonlar da bulduk ama golü atamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Neyi doğru, neyi yanlış yaptığımızın analizini yapacağız. Neyi doğru neyi yanlış yaptıklarını başkalarının da analiz etmesini tavsiye ediyorum."

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Şahin, "Bunu kulüple tabii ki otururuz değerlendiririz. Baktık işler yürümüyor tabii ki gerekli kararı alacak yapıya sahibim. Şu an asla böyle bir düşünce içinde değilim. Kolay pes etmeyi seven bir insan değilim. Böyle bir istek gelirse, bunun daha doğru olacağı kararı çıkarsa saygı duyarım." diye konuştu.