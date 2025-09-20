Manisa FK skoru koruyamadı: 7 gollü çılgın maçın galibi Esenler Erokspor
1. Lig'de Esenler Erokspor, 3-1 geriye düştüğü Manisa FK karşısında mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı.
Manisa FK, 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 4-3'lük Esenler Erokspor galibiyeti ile tamamlandı.
Ev sahibi, 16. dakikada Burak Süleyman ve 18. dakikada Yusuf Talum'un golleriyle skoru 2-0'a getirdi.
Kanga'nın 33. dakikada penaltıdan attığı gol farkı 1'e indirdi ve ilk 45 dakika Manisa FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.
Manisa FK, 55. dakikada Benrahou'nun penaltı golüyle farkı yeniden 2'ye yükseltti.
Esenler Erokspor, 61. ve 75. dakikalarda Kayode ile 90+4'te Catakovic'in attığı golle sahadan 4-3'lük zaferle ayrıldı.
Bu sonuçla Esenler Erokspor, puanını 13'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Manisa FK ise 5 puanla 14. sırada kaldı.