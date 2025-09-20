Hakan Kutlu: Kötü bir günümüzdeydik

Yayınlanma:
1. Lig'in 6. haftasında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, kötü bir günde olduklarını aktardı.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce çalıştıklarının birçoğunu yapamadıklarını anlattı.

Takım olarak enerjilerinin düşük olduğunu belirten Kutlu, "Maça başlayan oyuncularımızın yanı sıra sonradan maça giren arkadaşlar da fazla katkı veremedi. Buna rağmen rakibe bir tane pozisyon verdik. Bizim de pozisyonumuz var. Kötü bir günümüzdeydik. Rakibimiz de kötü bir günündeydi. Oyun enerjimizi bundan önceki 5 maçtaki seviyeye çekmek zorundayız." dedi.

SİVASSPOR CEPHESİ

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise İmaj Altyapı Vanspor maçının kolay bir deplasman olmadığını dile getirdi.

Yeni oluşan bir takım olduklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Galibiyetten sonra mağlup olmadığımız sonuçlar bizim için buradan dönüş için iyi sonuçlardı. Vanspor, uzun top oynayarak ikinci topları kazanmak üzerine bir planları olduğunu analiz ettik. Bu tutmazsa da başka bir planı olmayan bir takımdı.

Maçın genelinde uzun top yollarını kapattığımız anda Vanspor'un pek hücumda etkili olmadığını gördük. Biz de kazandığımız toplarla çalıştığımız bazı hücum ve reaksiyonlar vardı. Daha sakin ve huzurlu yön değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu yaptığımız anlarda çok net fırsatlar olmasa da sonuca gidecek anları yakaladık."

Oyuncularını kutlayan Korkmaz, "Kalemizde tehlike yaşamadan maçı bitirdik. Şimdi biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Özellikle önümüzdeki fikstüre baktığımız zaman fiziksel ve taktikselden önce mental olarak sahada kalmamız gereken bir fikstür var." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

