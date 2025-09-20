Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt: Karakterinden taviz verdi

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi.

Başkan Ali Koç'un kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalara Başkan adayı Sadettin Saran'dan yanıt geldi.

Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız

''KORKU BACAYI SARDI''

Saran, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Gereken şeyleri söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

''KARAKTERİNDEN TAVİZ VERDİ''

Sözlerine devam eden Sadettin Saran, "Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi." dedi.

Ali Koç, ''Sadettin Bey seçildiği takdirde, bahis şirketini satacağını, kapatacağını söyledi. Saygı duyuyorum. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen haksızlık vardır. Futbol ailesine girdiği zaman bu şirketin sahibi olmaması gerekir, futbol ailesine girmeden şirketi elden çıkarmasını beklemektedir mevzuat. Hem şirketi elden çıkaracaksın, başkan olamazsan şirketi de elden çıkaracaksın. Sadettin Bey ve Bakan Bey'e de söyledim.

Bir realite, bir gerçek var. Bunu kongre üyelerimizle paylaşmak zorundayım. Şunu da söyleyeyim; Sadettin Bey 2 gün sanki ben bakanlığı biz arıyormuşuz, adaylığının önünü kesmek için konuştu. Sonra düzeltti. 2 günde yayıldığı kadar yayıldı ama bu konu. Kendisine sorma ihtiyacı duyuyorum?

Siz spordan gelen bir aday olarak TFF, UEFA ve FIFA ile yayın işlerinden çok temasta olan biri olarak, 3 kurumun düzenlemeleri gereğince spor kulübü başkanı ve yönetici olmanıza engel teşkil edeceğini biliyorsunuz. Bunun Fenerbahçemiz için tehlike oluşturacağını bilmenize rağmen, bu beni en çok ilgilendiren konudur, devir işlemleri için neden ağustos sonunu beklediniz. Uzun süre olan bir konudan bahsediyoruz.

Ben hatırlarsanız 'Lütfen TFF'yle konuşun, buna ceza yazarlar, ben de Bakan Bey ile konuşacağım' dedim size. Fenerbahçemiz'e, size sıkıntı yaratacak konu neden daha evvel önceliklendirilmedi? Bu Fenerbahçe üzerinden oynanan bir kumar değil mi?'' ifadelerini kullanmıştı.