Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt: Karakterinden taviz verdi

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a yanıt: Karakterinden taviz verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı sona erdi.

Başkan Ali Koç'un kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalara Başkan adayı Sadettin Saran'dan yanıt geldi.

Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağızAli Koç: Bu sene şampiyon olacağız

''KORKU BACAYI SARDI''

Saran, "Maalesef korku bacayı sardı. Gerçekleri konuşmuyor. Gereken şeyleri söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

''KARAKTERİNDEN TAVİZ VERDİ''

Sözlerine devam eden Sadettin Saran, "Maalesef korkudan dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi." dedi.

Ali Koç, ''Sadettin Bey seçildiği takdirde, bahis şirketini satacağını, kapatacağını söyledi. Saygı duyuyorum. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen haksızlık vardır. Futbol ailesine girdiği zaman bu şirketin sahibi olmaması gerekir, futbol ailesine girmeden şirketi elden çıkarmasını beklemektedir mevzuat. Hem şirketi elden çıkaracaksın, başkan olamazsan şirketi de elden çıkaracaksın. Sadettin Bey ve Bakan Bey'e de söyledim.

Bir realite, bir gerçek var. Bunu kongre üyelerimizle paylaşmak zorundayım. Şunu da söyleyeyim; Sadettin Bey 2 gün sanki ben bakanlığı biz arıyormuşuz, adaylığının önünü kesmek için konuştu. Sonra düzeltti. 2 günde yayıldığı kadar yayıldı ama bu konu. Kendisine sorma ihtiyacı duyuyorum?

Siz spordan gelen bir aday olarak TFF, UEFA ve FIFA ile yayın işlerinden çok temasta olan biri olarak, 3 kurumun düzenlemeleri gereğince spor kulübü başkanı ve yönetici olmanıza engel teşkil edeceğini biliyorsunuz. Bunun Fenerbahçemiz için tehlike oluşturacağını bilmenize rağmen, bu beni en çok ilgilendiren konudur, devir işlemleri için neden ağustos sonunu beklediniz. Uzun süre olan bir konudan bahsediyoruz.

Ben hatırlarsanız 'Lütfen TFF'yle konuşun, buna ceza yazarlar, ben de Bakan Bey ile konuşacağım' dedim size. Fenerbahçemiz'e, size sıkıntı yaratacak konu neden daha evvel önceliklendirilmedi? Bu Fenerbahçe üzerinden oynanan bir kumar değil mi?'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Spor
Selçuk Şahin'den istifa açıklaması
Selçuk Şahin'den istifa açıklaması
Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız
Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız