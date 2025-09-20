Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Chobani Stadı'nda gerçekleşti.

Mevcut Başkan Ali Koç, toplantıda açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

Şahsım ve yönetim kurulum adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle siz değerli kongre üyelerimize Fenerbahçe demokrasisine verdiğiniz katkı için teşekkür ederim. Fenerbahçe demokrasisine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yarın sonuç ne olursa olsun başkanımızın etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Sözlerime Fenerbahçe'mize bugüne kadar hizmet etmiş herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Görüyorum ki camiamız ciddi anlamda kutuplaşmış. Karaborsa yapan birini oy birliğiyle onaylamamız gerekirken, oy çokluğuyla ihraç ediyoruz; Fenerbahçe Başkanı'na hakaret eden birini korumak için oy kullanıyoruz. Bu, camiamızın özeti.

Fenerbahçe başkan adayı Sayın Sadettin Saran ve muhtemel yönetim kuruluna bakıyorum, başkanlık makamına hakaret eden biri için ellerini bile kaldırmıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu. Yarın ki sandık herhangi bir seçim. Fenerbahçelilerin yarınlarına sahip çıkma seçimidir.

Sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız yoksa sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Biz gerçek bir şekilde adayız. Yıllarca kendimizi aday gibi gösterip sonra aday olmayıp artık ayıp olur diye aday olanlar gibi değiliz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkıyla, sağlığımızla adayız.

Hepimiz aynı gemideyiz ve hepimizin arzusu Fenerbahçe'nin her zaman iyi olmasıdır. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçe'nin yüzüne istediğimiz gibi gülmedi. Ne kadar engel çıkarsa çıksın, Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleden geri durmadık.

Madem ki özellere girdik, söyleyeceğim çok şey var, söyleyeceğim. Hepimiz aynı gemideyiz. Sadettin Bey'i de, Aziz Bey'i de, bizi de destekleyenlerin isteği Fenerbahçe. Zorlu bir yolda beraber yürüdük, kumpaslarla boğuştuk. 21. yüzyıl Fenerbahçemiz'in yüzüne istediğimiz şekilde gülmedi. Tek bir gerçek var, ne kadar engel çıkarsa çıksın Fenerbahçe için mücadeleden korkmadık, o ne der bu ne der diye hareket etmedik. Sayın Saran'ın sözlerine geleceğim. Bekara kadın boşamak çok kolaymış!

Fenerbahçe'nin ne karaborsayla, ne bahis işiyle, ne de bağlantılı sponsorluklarla anılmasına izin vermedik. Günü kurtarma çabası içinde olmadık ve yarınları kazanmak için çalıştık. Tırnaklarımızla o sıkıntılı günlerden, bugünlere geldik. ‘Ne olacak, ne kıymeti var?’ diyenlere şunu söylüyorum: Fenerbahçe'nin onarım dönemini tamamladık ve artık atılım dönemine geçtik.

11., 12. ve 13. maddenin reddedilmesi, Fenerbahçe'nin önünü kapatmıştır. Sadettin Bey'i aradım, 'katılıyorum ancak ne yapayım' dedi. Bu, 6 farklı kurulda gündem maddesiydi. Birileri tarafından camiamıza zarar verecek bir madde olarak pozisyonlanması akıl alır bir iş değil.

Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim.

Kötü iş yapmışız 7 senede... 7 senede 287 milyon euro borç ödemenin kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Bankalar Birliği'nden çıkış projesinin bir kıymeti yok. Bağımsız bir Fenerbahçe yaratabilmenin hiçbir kıymeti yok. Düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin sizler için kıymeti yok.

Taraftarlarımız yıldız futbolcular görmek istiyor. Piyasa tamamen değişti, eski rakamlar yok. 20-25 milyonlardan kapı açılıyor. Ekonominiz uygun değilse bunu nasıl sürekli hale getirebilirsiniz? Mali gücünüz yoksa futbolda başarılı olamazsınız.

Hiç mi iyi yaptığımız bir iş olmamış? Hakkımızı verecek bir icraatımız olmamış, öyle mi? Peki...

Yasa dışı yöntemlerle kasamıza gelirler koymadık. Kasamızdaki parayı özel ihtiyaçlarımız için kullanmadık. Fenerbahçe'nin gelirlerini artırdık ve sağlıklı bir ekonomiye kavuştuk.

Fenerbahçe hiç uğramadığı kadar saldırıya uğramaya başladı. Organize kötülük dediğimiz sistemli ve düzenli saldırılar tek bir araca hizmet etmektedir. Böl, parçala, yönet mantığıyla camiamızı bölmeye çalışıyorlar.

Bu camianın başında kim olursa ona güç vermemiz lazım. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçmek üzere. Aziz Yıldırım'ın, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' söylemi vardı. Doğru söylüyordu neredeyse gidiyordu.

Sadettin Bey, son haftada 2 maç birdenbire, yine hortladı, devletimizin en tepesindeki kişi bile 'Bu maça bu hakemi, bu VAR hakemini atayacaksınız' diye talimat verse bile MHK başkanı 'Bu iki kişi sorunludur bu camiayla, seçimlere 4 gün kala yollamayalım' demesi gerekirken bu hakemleri önermiştir.

Fenerbahçemiz'in şike yaptığını ima eden mekanizma devreye girmiş, 'Başarısızlığınıza bahane arıyorsunuz' demektedir. Çok sayıda Fenerbahçeli buna inandı. Yapıyı deşifre ettik. Yasadışı bahis ettik. Savcılar harekete geçti. Hakemlerin eğitimleri ortaya sızdı. Ne yaptıkları ortaya açıldı.

Aziz Bey'in döneminde 7 senede 3 şampiyonluğumuz çalındı. Bizim dönemimizde 2 şampiyonluğumuz çalındı. Sadettin Bey sanki yapı yok diyor, sistematik bir şey var diyor, tribünlerden şampiyon olamıyorsunuz, sistematik Alanyaspor maçı diyor. Şöyle bir bakalım; aklı selim Fenerbahçeliler neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu kupa şampiyonun müzesinde olur, o kupa da arkamdaki müzede duruyor.

Trabzon’a selam olsun! 3 Temmuz üzerinden konuşanlara söylüyorum: Siz 15 Temmuz’un neresindesiniz? Bu örgütün işine gelince 3 Temmuz’dasınız, gelmeyince 15 Temmuz’dasınız. Bir tane delil var, ayak iziniz var, CAS'a yaptığınız müracaat var. Şampiyonluk primini ödememek için CAS'ta yaptığınız savunmada 'Biz şampiyon olmadık' diyorsunuz. 'Bizi UEFA'nın acil kararından girdik Şampiyonlar Ligi'ne' diyorsunuz.

Ülkemizde girilmedik yer bırakmayan terör örgütü, bir tek Fenerbahçe'de duvara toslamıştır. Bizler bu ihanet odakları karşısında tek yumruk olduk. Biz 3 Temmuz'da kumpasçılara boyun eğmedik, FETÖ'yü yendik, ucuz kahramanlık peşindeki kırıntılarına mı boyun eğeceğiz! Trabzon belediye başkanı hakkında 6222'den işlem yapılmıştır.

Ya birlikte başarırız ya da organize kötülüğü sevindiririz. Fenerbahçe, Amerikalıların "survival" dediği var olma sürecini tamamladı. Bugüne kadar hiç şampiyonluk sözü vermemiştim ama artık bu sözü verebiliyoruz. Bu sene şampiyon olacağız!

Spordan gelen bir aday olarak; TFF, FIFA ve UEFA ile temasta olduğunu söyleyen biri olarak, burada başkan olmanıza engel olabilecek bir durumda olduğunuzu biliyorsunuz. Devir işlemleri için neden ağustos ayının sonunu beklediniz? Bu, Fenerbahçe üzerinde oynanan bir kumar değil mi? Hisselerinizi bir çalışanınıza, Saran Holding'in bir kısmını da kızınıza devredeceğinizi söylediniz. Bu durum sorunu aşmıyor, kızınız da sizin bünyenizde çünkü.

Yarın seçildiğinizde pazartesi sabah 9.00'dan itibaren Fenerbahçe'nin geleceğinin başkalarının elinde olacağını biliyorsunuz, bildiğiniz de iyi biliyorum. Biz niye bu riski alıyoruz? Devredip başkan olamamak da haksız bir durum. Bunu da söylüyorum.

Fenerbahçe başkanlığı büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk milyonların onurunu taşımaktır. Bizlerin Fenerbahçe'nin geleceğini belirsizliğe sokma hakkı yoktur. Biz bugünlere gelirken Fenerbahçemiz'i hiç karanlık yollara sokmadık.

Başını derde sokacak hiçbir adım atmadık, Fenerbahçe'yi yönetmenin sorumluluğunu taşıyarak bugünlere geldik. Ben sizin durumunuzu değil, Fenerbahçe'nin durumunu düşünmek zorundayım. Rakibimizin bahis reklamıyla mücadele ederken, Fenerbahçe Başkanı bahisten dolayı gündeme gelirse neler olacağını siz benden daha iyi biliyorsunuz.

Sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ettim, ama Sadettin Bey, siz zaten seçime girmek istemiyordunuz. Geçen yıl girmediniz, sözünüzde durdunuz ve teşekkür ettik.

Ben sizi hiç 3 Temmuz’dan dolayı suçlamadım; bunların hiçbirinden haberim yoktu. Fikret Seçen’lerle locada maç seyrettiniz dediniz; bir kanıtınız varsa ortaya koyun. Ben bu FETÖ’cülerle en önde savaştım.

Siz cop yemediniz, gaz yemediniz bu uğurda… Onlara da saygı göstermek lazım. Bunları benim yapmışım gibi anlatmanız ve Fikret Seçen’le locada maç seyrettiniz demeniz… Kusura bakmayın, büyük insafsızlık. Benim dönemimde Fenerbahçe'ye para vermiş kimse parasını geri almamıştır.