Gençlerbirliği 42 gün sonra havalara uçtu

Gençlerbirliği 42 gün sonra havalara uçtu
Yayınlanma:
Başkent ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ligin başladığı 9 Ağustos'tan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibini 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren tek golü, 36. dakikada Franco attı.

Sadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldumSadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldum

GALİBİYET 42 GÜN SONRA GELDİ

Bu sonuçla Gençlerbirliği, oynadığı 6. maç sonunda ilk galibiyetini aldı.

Gençlerbirliği, ligde oynadığı diğer 5 maçı kaybetmişti.

Puanını 3'e yükselten Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Eyüpspor ise 4 puanla 14. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Seslar, topu kafayla Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem'in ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Erhan gole izin vermedi.

13. dakikada bu kez ev sahibi takım gole yaklaştı. Köşe gönderine yakın noktada yaptığı baskıyla topu kazanan ve soldan ceza sahasına giren Niang'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Felipe'den döndü. Pozisyonun devamında Varesanovic'in şutunda, top auta gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanına arkasına sarkan Tongya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullanan başkent ekibinde Göktan Gürpüz'ın ceza sahasına ortasında Thalisson'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Spor
Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız
Ali Koç: Bu sene şampiyon olacağız
Sadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldum
Sadettin Saran: Rakip olunca mı hain oldum
Aziz Yıldırım istedi: Veto edildi
Aziz Yıldırım istedi: Veto edildi