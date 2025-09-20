Gençlerbirliği 42 gün sonra havalara uçtu

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibini 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren tek golü, 36. dakikada Franco attı.

GALİBİYET 42 GÜN SONRA GELDİ

Bu sonuçla Gençlerbirliği, oynadığı 6. maç sonunda ilk galibiyetini aldı.

Gençlerbirliği, ligde oynadığı diğer 5 maçı kaybetmişti.

Puanını 3'e yükselten Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Eyüpspor ise 4 puanla 14. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında Seslar, topu kafayla Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem'in ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Erhan gole izin vermedi.

13. dakikada bu kez ev sahibi takım gole yaklaştı. Köşe gönderine yakın noktada yaptığı baskıyla topu kazanan ve soldan ceza sahasına giren Niang'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Felipe'den döndü. Pozisyonun devamında Varesanovic'in şutunda, top auta gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanına arkasına sarkan Tongya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

45+1. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullanan başkent ekibinde Göktan Gürpüz'ın ceza sahasına ortasında Thalisson'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.