Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Göztepe-Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor-Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar:
19.00 RAMS Başakşehir-Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam