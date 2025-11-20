Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 13. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar:

14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

